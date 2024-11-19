Киев, 20 ноября, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской и Полтавских областях ночью 20 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

Телеканал ТСН информировал, что серия взрывов прогремела на фоне воздушной тревоги.

Так, в Харьковской области воздушная тревога звучит с 20:57 мск, в Полтавской области — с 20:56 мск 19 ноября.

О последствиях взрывов журналисты не уточняют.

Как сообщало ИА Регнум, в Тульской области силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, 20 ноября информировал губернатор региона Дмитрий Миляев.

В период с 21:00 до 23:55 мск 19 ноября подразделениями противовоздушной обороны уничтожили 42 украинских беспилотника, информировали в Минобороны РФ. Самая массированная атака пришлась на Брянскую область — сбили 32 вражеских дрона. Ещё пять беспилотников ВСУ уничтожили над Смоленской областью. Два БПЛА обезвредили над территорией Московской области. Также подразделения ПВО подавили по одному дрону в Курской, Орловской и Ростовской областях.

Город Шебекино в Белгородской области ночью 20 ноября в очередной раз подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Ранение получил мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.