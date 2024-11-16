Киев, 17 ноября, 2024, 00:27 — ИА Регнум. В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщило вечером 16 ноября издание «Общественное. Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

Издание не привело никаких подробностей о последствиях взрыва. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в это время была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в результате взрыва в Николаеве был поражён цех завода, где производили беспилотники.

«Взрыв пришёлся в бывший завод «ЧСЗ», в ту часть, которая принадлежит предприятию «Нибулон». Прилетело в цех, где производили БПЛА, в том числе водные самолётного типа. Также в этом цеху производились наладочные работы по безэкипажным плавсредствам и вооружение их», — написал подпольщик в Telegram-канале.

Помимо этого, по данным Лебедева, в цеху также работали военные инженеры с западных стран. В соседнем с цехом помещении Нацгваридия Украины ремонтировала свои транспортные средства, а на пикапы устанавливали турели, заявил координатор подполья.

«Прилёт был максимально удачным, цех уничтожен, уничтожено оборудование, уничтожены готовые изделия», — добавил он.

В результате взрыва, предварительно, погибли 12 военных, 30 пострадали, включая иностранцев, уточнил Лебедев.

Минобороны России на данный момент не сообщало о нанесении ударов по объектам в Николаеве. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы России наносят удары исключительно по военным объектам и объектам, используемым в военных целях.

Как передавкало ИА Регнум, 16 ноября фициальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили цеха производства и места хранения беспилотников и скопления живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 165 районах.

13 ноября ВС России нанесли удар по 22-й механизированной бригаде ВСУ в Сумской области во время подвоза и разгрузки боеприпасов. В результате были уничтожены склад с боеприпасами, 12 бронемашин, два грузовых автомобиля, две единицы техники повышенной проходимости и живая сила украинской армии.

11 ноября ВС России нанесли удар по цеху производства компонентов и месту проведения испытаний украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан». Также была поражена инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотников.