Киев, 20 ноября, 2024, 00:43 — ИА Регнум. На Украине ночью 20 ноября воздушную тревогу объявили в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены взвыли в Киеве в 00:29 мск.

Также об опасности с воздуха предупредили население Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Брянской областью в ночь на 20 ноября подразделениями противовоздушной обороны были уничтожены ещё 14 украинских беспилотников.

На Украине ночью 19 ноября взрывы прогремели в Киеве.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил 16 ноября, что авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили цеха производства и места хранения беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 165 районах.