Вашингтон, 19 ноября, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Новость о том, что Россия обновила ядерную доктрину, отразилась на мировых рынках, сообщает 19 ноября агентство Bloomberg.

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«Рост геополитической напряжённости был и остаётся риском для рынков», — цитирует издание финансовых экспертов.

Отмечается, что фьючерсы S&P 500 упали на 0,5%, а доходность десятилетних казначейских облигаций США — на четыре базисных пункта, до 4,37%.

Потрясение было заметнее в Европе. Доходность немецких облигаций упала до минимальной отметки с октября, а основной фондовый индекс Польши потерял больше 3%.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Базовый принцип доктрины не изменился — ядерное оружие (ЯО) по-прежнему считается крайней мерой для защиты суверенитета страны. Однако условия, допускающие применение ЯО, уточняются в связи с новыми реалиями мирового геополитического пространства и возникновением новых военных угроз и рисков.

В частности, расширена категория государств и военных блоков, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Россия будет считать совместным нападением агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны.

Актуализация ядерной доктрины РФ нужна для приведения документа в соответствие с текущей обстановкой, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Внесённые в ядерную доктрину изменения предполагают различные варианты ответных действий России на атаки. Однако вряд ли это изменит те решения, которые уже приняты на Западе, относительно использования дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории, считает политолог Владимир Корнилов.