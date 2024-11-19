Техас, США, 19 ноября, 2024, 23:01 — ИА Регнум. В американском штате Техас суд, спустя 16 лет, признал невиновной 55-летнюю Мелиссу Лусио, которая была приговорена к смертной казни. Об этом сообщило издание Washington Post.

Denise Cathey/AP/TASS

Суд вынес решение, что Лусио не виновна в убийстве своей двухлетней дочери в 2007 году, и рекомендовал отменить смертный приговор.

Дочь обвиняемой доставили в больницу с травмами, включая перелом руки. Девочка не смогла выжить. Лусио утверждала, что её дочь упала с 14-ступенчатой лестницы. Однако сотрудники правоохранительных органов подозревали, что женщина могла нанести травмы своей дочери. После многочасового допроса Лусио признала свою вину, но позже отказалась от своих слов.

Адвокаты Лусио на протяжении многих лет доказывали её невиновность. Они утверждали, что приговор был основан на ложных показаниях и экспертизе, которая использовала ненаучные методы.

Окружной судья Артуро Нельсон, повторно рассмотрев дело Лусио, пришёл к выводу, что сторона обвинения сознательно скрывала доказательства, подтверждающие падение девочки с лестницы. Он признал Лусио невиновной и рекомендовал отменить приговор.

Решение об отмене приговора должно быть принято Апелляционным судом по уголовным делам штата Техас. Если это произойдёт, женщину выпустят на свободу, где её ждут дети и внуки.

Как сообщало ИА Регнум, в Японии суд префектуры Сидзуоки оправдал 88-летнего экс-боксёра Ивао Хакамаду, который в 1968 году был приговорён к смертной казни по обвинению в убийстве своего начальника, его жены и двоих детей.

Хакамада был арестован в 1966 году. После 20 дней допросов мужчина признался в убийстве, однако на судебном заседании заявил, что его пытками заставляли дать признательные показания.

В провинции Гуйчжоу на юге Китая суд приговорил к казни женщину, которая похитила и продала 17 детей. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Верховной народной прокуратуры КНР.

Уточняется, что приговор был вынесен повторно. Ранее тот же суд приговорил Хуаин к казни по обвинению в похищении и продаже 11 детей из Гуйчжоу и Чунцина в город Ханьдань в период с 1993 по 1996 год.

По данным следствия, в указанный период похищения и продажу детей женщина осуществляла со своим сообщником, который впоследствии умер. Первоначальный приговор китаянка обжаловала, поэтому судебное решение направили на повторное рассмотрение. К этому моменту стало известно о новых эпизодах в её преступной деятельности.