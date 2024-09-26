Токио, 26 сентября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Суд японской префектуры Сидзуоки оправдал 88-летнего экс-боксёра Ивао Хакамаду, который в 1968 году был приговорён к смертной казни по обвинению в убийстве своего начальника, его жены и двоих детей, передаёт агентство Kyodo.

Kyodo Ивао Хакамада

Хакамаду был арестован в 1966 году. После 20 дней допросов мужчина признался в убийстве, однако на судебном заседании заявил, что его пытками заставляли дать признательные показания.

В сентябре 1968 года Хакамада был признан виновным в совершении массового убийства. Его приговорили к смертной казни. В 2014 году суд в Сидзуоки доказал, что ДНК преступника, полученная из генетического материала крови, который был обнаружен на месте преступления, не совпадает с ДНК Хакамады. После этого осуждённый вышел на свободу, однако затем суд в Токио отменил решение. В 2023 году дело было передано в Верховный суд Японии.

В 2011 году Хакамаду был внесён в Книгу рекордов Гиннеса как человека, который дольше всех ожидал казни в камере смертников.

Ранее в Техасе суд вынес оправдательный вердикт и снял обвинения с американца Керри Кука, который 20 лет ожидал казни и всё время пытался доказать непричастность к изнасилованию и убийству в 1977 году своей соседки Линды Эдвард.

Он несколько раз обжаловал приговор, планировал свести счёты с жизнью. В 1999 году заключил сделку со следствием, признав вину и выйдя на свободу с учётом проведённого в заключении срока.

Как передавало ИА Регнум, в США в тюрьме в штате Айдахо не смогли привести в исполнение приговор серийному убийце. Казнь остановили в последнюю минуту по причине того, что в установленные законом сроки врачи не успели поставить заключённому капельницу со смертельной инъекцией.