Гуйчжоу, Китай, 25 октября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. В провинции Гуйчжоу на юге Китая суд приговорил к казни женщину, которая похитила и продала 17 детей. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Верховной народной прокуратуры КНР.

Xinhua

«Народный суд средней инстанции города Гуйян признал Юй Хуаин виновной в похищении и продаже детей. Приговорил её к смертной казни, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества», — говорится в заявлении.

Уточняется, что данный приговор был вынесен повторно. Ранее тот же суд приговорил Хуаин к казни по обвинению в похищении и продаже 11 детей из Гуйчжоу и Чунцина в город Ханьдань в период с 1993 по 1996 год.

По данным следствия, в указанный период похищения и продажу детей женщина осуществляла со своим сообщником, который впоследствии умер. Первоначальный приговор китаянка обжаловала, поэтому судебное решение направили на повторное рассмотрение. К этому моменту стало известно о новых эпизодах в её преступной деятельности.

Ранее ИА Регнум передавало, что в Японии суд префектуры Сидзуоки оправдал 88-летнего экс-боксёра Ивао Хакамаду, который в 1968 году был приговорён к смертной казни по обвинению в убийстве своего начальника, его жены и двоих детей.

Хакамада был арестован в 1966 году. После 20 дней допросов мужчина признался в убийстве, однако на судебном заседании заявил, что его пытками заставляли дать признательные показания.