Москва, 19 ноября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о хищении 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» и растрате 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

РИА Новости/Илья Питалев

«Расследование этого уголовного дела завершено, нас просят ограничить со сроками ознакомления с материалами дела до конца этой недели», — сообщил 19 ноября адвокат Иванова Мурад Мусаев, его слова приводит «РИА Новости».

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