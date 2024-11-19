Завершено следствие по делу экс-замглавы Минобороны Иванова о растрате
СК РФ завершил следствие по делу экс-замглавы МО Иванова о растрате 200 млн руб.
Москва, 19 ноября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о хищении 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» и растрате 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.
РИА Новости/Илья Питалев
«Расследование этого уголовного дела завершено, нас просят ограничить со сроками ознакомления с материалами дела до конца этой недели», — сообщил 19 ноября адвокат Иванова Мурад Мусаев, его слова приводит «РИА Новости».
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