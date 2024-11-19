Варшава, 19 ноября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Глава МИД Польши Радослав Сикорский угрожает закрыть оставшиеся в стране российские консульские представительства, если РФ якобы продолжит организовывать «акты саботажа» в Европе. Об этом он заявил агентству Reuters после встречи глав МИД европейских стран в формате «Веймарский треугольник плюс» в Варшаве.

Алексей Витвицкий/ТАСС

«Я закрыл российское консульство в Познани. Если они не остановятся, мы закроем оставшиеся. Такие меры могут быть приняты, если Россия продолжит организовывать акты саботажа в Европе», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября МИД Польши отозвал согласие на работу консульства России в Познани. Сикорский объявил, что сотрудники российского диппредставительства будут признаны нежелательными лицами на территории страны. Он уточнил, что такое решение вызвано тем, что Россия якобы «ведёт гибридную войну» против Украины и стран Запада, в том числе Польши. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезд дипломатов до 30 ноября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст Варшаве болезненный ответ за отзыв согласия на работу консульства РФ в Познани. 23 октября глава польского МИД заявил, что Польша пока не планирует высылать российского посла Сергея Андреева из Варшавы, однако это может произойти вследствие эскалации в отношениях двух стран. В ответ на это Захарова заявила, что, кроме подобных угроз, польский министр «больше ничего и не умеет».