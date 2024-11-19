Вашингтон, 19 ноября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Базы НАТО стали целью для Москвы после возможного разрешения Белого дома использовать Киевом дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для портала Weapons and Strategy.

ИА Регнум

«В результате ошибочного решения действующего президента США Джо Байдена у России теперь есть много вариантов. Она может атаковать базы США и НАТО за пределами Украины, например в Польше», — отметил эксперт.

Брайен добавил, что использование западных ракет Вооружёнными силами Украины (ВСУ) не повлияет на ход конфликта или его итог. Последствия данного решения могут выйти за рамки боевых действий на Украине, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, американская газета The New York Times 17 ноября сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.

В публикации отмечалось, что такое решение связано с информацией о якобы имеющем место присутствии сил КНДР в Курской области, это «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных».

19 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что удары западными ракетами вглубь территории РФ можно будет квалифицировать как нападение стран НАТО на Россию с правом РФ нанести ответный удар.

В этот же день президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.