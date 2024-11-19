Брюссель, 19 ноября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Депутаты Европарламента от словацкой партии Smer-SD («Направление — социальная демократия»), которую возглавляет премьер-министр этой страны Роберт Фицо, бойкотировали выступление в ЕП главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил депутат Любош Блага.

Teresa Suarez/EPA/TASS

На заседании ЕП 19 ноября транслировалось видеообращение Зеленского.

«Партия Smer-SD, представленная в Европейском парламенте, приняла решение о том, что сегодняшнюю речь Владимира Зеленского будем бойкотировать. Я убеждён, что политика ненависти, которую проводит Зеленский в отношении России, гонит нас, весь мир, к ядерному конфликту», — сообщил Блага в своём Telegram-канале.

Депутат напомнил, что Зеленский уничтожил оппозицию на Украине, а также заявил, что глава киевского режима несёт ответственность за продолжающуюся гибель жителей Украины.

Как передавало ИА Регнум, Фицо ранее заявил, что победа Дональда Трампа на выборах президента США вызвала шок у Зеленского. Премьер Словакии отметил, что впервые видел человека, которого пугает возможное завершение военного конфликта.

Власти ЕС осведомлены о тяжёлом положении ВСУ в военном конфликте и понимают, что Киев в этом конфликте проигрывает, отмечал ранее Фицо. Премьер Словакии также заявлял, что отвергает русофобию и готов нормализовать отношения с Россией, когда это будет возможно.