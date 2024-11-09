Братислава, 9 ноября, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США вызвала шок у главы киевского режима Владимира Зеленского, который испугался завершения конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, украинский политик опасается, что избранный американский президент лишит Киев помощи.

«Зеленский шокирован тем, что выиграл Трамп и может произойти остановка помощи со стороны США», — сказал он в эфире программы «Субботние диалоги» на канале RTVS.

Фицо уточнил, что глава киевского режима находится в тяжёлом положении, поскольку тот потерял легитимность и полагается на финансовую поддержку Запада. Премьер-министр также напомнил, что Трамп до выборов пообещал, что сможет завершить конфликт на Украине в течение 24 часов, если его изберут президентом.

Вместе с тем глава словацкого правительства выразил мнение, что это заявление носило предвыборный характер, а решить вопрос с конфликтом за сутки Трампу будет трудно. Фицо также считает, что Трамп попробует продемонстрировать активность в этом направлении, однако, по мнению премьер-министра, он вряд ли решится оказывать серьёзное давление на Россию.

Глава словацкого правительства назвал ещё один возможный шаг избранного президента США — значительно уменьшить размер помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg проинформировало со ссылкой на источники о том, что Дональд Трамп, не дожидаясь инаугурации, уже начал менять курс по Украине и Израилю. Собеседники агентства отметили, что наиболее остро изменение политики США будет ощущаться на Украине, и власти этой страны начинают осознавать неизбежность мирных переговоров с Россией.

Старший советник Трампа Брайан Ланза уточнила, что целью новой администрации США будет прекращение украинского конфликта, а не возвращение киевскому режиму регионов, ранее входивших в состав Украины. Она добавила, что США попросят главу киевского режима представить свою версию «реалистичного видения мира» и, в частности, отказаться от мыслей о «возвращении» Крыма.

Глава крымского парламента Владимир Константинов допустил, что США во главе Дональдом Трампом могут попробовать продвинуть «корейский сценарий» с целью скорейшего завершения конфликта на Украине. Он также не исключил, что в ближайшие месяцы может быть создана российско-американская рабочая группа по урегулированию конфликта на Украине.

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский решил примерить на себя «маску миротворца» после победы Трампа. Вместе с тем, по его мнению, в миротворчество Киева и коллективного Запада уже никто не верит.