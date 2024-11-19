Парламент Абхазии принял решение рассмотреть вопрос отставки Бжании
Сухум, 19 ноября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Парламент Абхазии принял решение рассмотреть вопрос отставки президента республики Аслана Бжании, который решил покинуть свой пост на фоне массовых протестов.
На голосование членам парламента будет отведено 20 минут. Депутаты уже удалились для проведения тайного голосования. Вопрос о назначении досрочных выборов нового президента республики не рассматривается.
«Мы убрали второй вопрос о назначении даты выборов президента и рассматриваем только вопрос отставки президента», — сообщает пресс-служба парламента республики.
Президент Бжания подал в отставку 19 ноября после протестов и прошедших переговоров властей и оппозиции.
Как передавало ИА Регнум, протесты в Абхазии начались 15 ноября. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступали против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требовали отставки президента.
Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения.
Вечером 18 ноября в закрытом режиме продолжились переговоры властей и оппозиции. Бжания поручил членам Совета безопасности республики принять меры по предотвращению противоправных действий внутри страны.