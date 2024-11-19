Сухум, 19 ноября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Парламент Абхазии принял решение рассмотреть вопрос отставки президента республики Аслана Бжании, который решил покинуть свой пост на фоне массовых протестов.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Заседание парламента Абхазии по вопросу отставки президента республики Бжании

На голосование членам парламента будет отведено 20 минут. Депутаты уже удалились для проведения тайного голосования. Вопрос о назначении досрочных выборов нового президента республики не рассматривается.

«Мы убрали второй вопрос о назначении даты выборов президента и рассматриваем только вопрос отставки президента», — сообщает пресс-служба парламента республики.

Президент Бжания подал в отставку 19 ноября после протестов и прошедших переговоров властей и оппозиции.

Как передавало ИА Регнум, протесты в Абхазии начались 15 ноября. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступали против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требовали отставки президента.

Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения.

Вечером 18 ноября в закрытом режиме продолжились переговоры властей и оппозиции. Бжания поручил членам Совета безопасности республики принять меры по предотвращению противоправных действий внутри страны.