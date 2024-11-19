Сухум, 19 ноября, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания согласился на отставку после протестов и прошедших переговоров властей и оппозиции, в результате которых было подписано соглашение. Исполняющим обязанности президента республики стал вице-президент Бадра Гунба.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

Заявление Бжании 19 ноября рассмотрит парламент Абхазии.

В результате переговоров власти и оппозиции была достигнута договорённость, что протестующие 19 ноября покинут территорию комплекса правительственных зданий Абхазии, иначе Бжания отзовёт своё заявление об отставке.

Кроме того, стороны решили снять с поста премьер-министра республики Александра Анкваба. Действующие министры продолжат исполнять обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Абхазии.

Как сообщало ИА Регнум, протесты в Абхазии начались 15 ноября. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступали против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требовали отставки президента. Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения.

Вечером 18 ноября в закрытом режиме продолжились переговоры властей и оппозиции. Бжания поручил членам Совета безопасности республики принять меры по предотвращению противоправных действий внутри страны.