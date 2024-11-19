Тамань, Краснодарский край, 19 ноября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края приостановлено, сообщается 19 ноября в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автомобильных подходах к мосту.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Причины приостановки движения не указываются. В обратном направлении движение осуществляется в обычном режиме.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту в направлении Керчь — Тамань временно приостановлено. Движение со стороны Краснодарского края идёт в штатном режиме без ограничений», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостанавливалось поздно вечером 3 ноября. Ограничения продлились около часа. О причинах их введения не сообщалось.

До этого движение машин по Крымскому мосту временно приостанавливалось поздно вечером 25 октября. Ограничения действовали лишь четыре минуты. О причинах временной приостановки движения также не сообщалось.