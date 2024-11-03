Керчь, Крым, 4 ноября, 2024, 01:10 — ИА Регнум. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом 3 ноября сообщил Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам по ситуации на автоподходах к мосту.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:36 по местному времени (совпадает с мск).

Отмечается, что около полуночи со стороны Тамани в очереди на подъезде к Крымскому мосту находились 120 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди не было. Затруднений в проезде не зафиксировано.

Как передавало ИА Регнум, движение по Крымскому мосту 3 ноября временно перекрыли около 22:40. Водителей и всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.