Симферополь, 25 октября, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто поздним вечером 25 октября. Об этом предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сообщение поступило в 23:22 мскв, но уже через четыре минуты движение было восстановлено.

Информации о причинах приостановки движения по мостовому переходу нет.

Как сообщало ИА Регнум, движение по Крымскому мосту временно было перекрыто на 23 минуты ночью 24 октября.

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