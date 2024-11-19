Москва, 19 ноября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Церемония прощания в Москве с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Лёвкиным, который скончался в возрасте 57 лет, завершилась. Она приходила в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

РИА Новости/Алексей Майшев

Проститься с покойным пришли члены его семьи, а также друзья и коллеги. Среди присутствовавших в зале были певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин, заслуженный артист РФ Кай Метов, пластический хирург Игорь Короткий, музыкант Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта и другие.

Как сообщало ИА Регнум, о смерти Лёвкина стало известно 17 ноября. При этом в Сети появилась информация, что ещё 15 ноября артиста госпитализировали в реанимацию с пневмонией. 16 ноября он был переведён в отделение гематологии Боткинской больницы.

Супруга покойного Маруся Лёвкина оставила в социальных сетях прощальное сообщение. Ещё в мае 2023 года сам Лёвкин рассказал журналистам, что перенёс онкологическое заболевание лимфатической системы четвёртой степени. Болезнь выявили у него в 2003 году. В ходе лечения артист перенёс 13 курсов химиотерапии. Ему также дважды пересаживали костный мозг.

При этом Лёвкин продолжал выступать с концертами и вёл общественную деятельность. В ноябре должно было пройти его очередное выступление.