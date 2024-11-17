Москва, 17 ноября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Бывший солист группы «На-На» Владимир Лёвкин скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщил 17 ноября Telegram-канал «112».

Кирилл Зыков/РИА Новости Певец Владимир Лёвкин

Артиста 15 ноября госпитализировали в реанимацию с пневмонией. На следующий день, 16 ноября, его перевели в гематологию Боткинской больницы.

В мае прошлого года Лёвкин рассказал в интервью НТВ, что перенёс онкологическое заболевание лимфатической системы четвёртой степени.

Выянилось, что развитие заболевания началось за семь лет до начала лечения. Артисту провели 13 курсов химиотерапии. Кроме того, он перенёс две операции по пересадке костного мозга. Лёвкин также рассказал, что заболевание находится в ремиссии уже 10 лет.

Владимир Лёвкин был основным вокалистом «На-На» со дня основания группы. В 1996 году он поступил на режиссёрский факультет в ГИТИС на заочное отделение и успешно окончил вуз. Группу «На-На» покинул в 1998 году в связи с окончанием контракта.