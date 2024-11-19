Москва, 19 ноября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«СВО продолжается и будет продолжаться до достижения поставленных целей», — сказал он.

Песков отметил, что киевский режим в настоящее время превратился во «вражеский центр» для России.

Как передавало ИА Регнум, Песков также прокомментировал обновление ядерной доктрины РФ, которое своим указом утвердил президент России Владимир Путин.

Песков назвал условия, при которых Россия сможет нормализовать отношения с США. По его словам, для этого нужен диалог и действия с обеих сторон, ведь Кремль не может «танцевать танго в одиночку».

Ранее он отметил, что российское руководство готово обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом урегулирование конфликта на Украине, но цели спецоперации не поменяются. Представитель Кремля добавил, что они касаются вопросов безопасности России.