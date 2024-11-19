Москва, 19 ноября, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к нормализации отношений с Соединёнными Штатами, но есть условие.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Россия, как говорит президент, открыта для нормализации. Но мы же не можем в одиночку танцевать танго. И не собираемся это делать», — цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента Владимира Путина, изначально «санкционную гонку» начинала не Россия. Инициатор известен — Вашингтон.

Как сообщало ИА Регнум, Россия призвала своих партнёров и коллег снять односторонние санкции, так как от них страдает весь мир. Об этом 16 ноября заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин на полях саммита АТЭС в Лиме (Перу). Эксперт подчеркнул, что рестрикции вредят всему мировому сообществу из-за роста цен на продовольствие и энергоресурсы.

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада привели к обратному эффекту и экономика РФ только растёт. Глава государства уточнил, что санкционные меры преследовали цель разрушить Россию изнутри, однако этого не произошло.