Брянск, 19 ноября, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Российские военные отразили атаку украинских беспилотников на Брянскую область, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз 19 ноября в Telegram-канале.

Виталий Невар/ТАСС

Он уточнил, что в течение утра в небе над регионом были перехвачены и уничтожены 12 БПЛА самолётного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

В 07:55 мск брянские власти предупредили граждан, что военные отражают попытку атаки с применением БПЛА. Силы противовоздушной обороны, говорилось в сообщении, выявляют и уничтожают вражеские дроны. После этого Богомаз четыре раза сообщал о сбитых беспилотниках.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ информировало, что утром над Брянской областью уничтожены 12 украинских БПЛА самолётного типа, ещё один дрон сбили над Белгородской областью.

Ночью российские военные нейтрализовали над двумя регионами 12 украинских беспилотников. Из них 11 были сбиты над Ростовской областью, ещё один — над Белгородской.