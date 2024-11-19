Москва, 19 ноября, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Двенадцать украинских беспилотников самолётного типа уничтожены утром 19 ноября над Брянской областью, ещё один — над Белгородской, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России.

Александр Полегенько/ТАСС

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена в период с 7:15 до 8:35 мск.

«Дежурными средствами ПВО двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ночью российские военные перехватили и уничтожили над двумя регионами 12 украинских беспилотников. Из них 11 были сбиты над Ростовской областью, ещё один — над Белгородской.