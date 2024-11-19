Сеул, 19 ноября, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Республика Корея получила предварительное уведомление от США о решении разрешить Украине применять дальнобойное оружие для ударов по российской территории. Об этом пишет 19 ноября газета Korea Times, ссылаясь на канцелярию южнокорейского президента Юн Сок Ёля.

ИА Регнум

«Южная Корея получила предварительное уведомление от Соединенных Штатов о своем решении разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по территории России», — говорится в сообщении.

По словам высокопоставленного чиновника, который сопровождал Юн Сук Ёля во время визита в Бразилию на саммит «Большой двадцатки», Вашингтон и Сеул не проводили никаких дискуссий, касающихся передачи оружия Украине от Южной Кореи. США только заблаговременно уведомили союзника о своём решении.