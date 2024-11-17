Лима, 17 ноября, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Россия призвала своих партнёров и коллег снять односторонние санкции, так как от них страдает весь мир. Об этом 16 ноября заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин на полях саммита АТЭС в Лиме, Перу.

Nikita Dezhurny МИД России

«Безусловно, мы должны призывать наших коллег пересматривать эти подходы. То, что мы делаем сами, вы знаете, мы их обходим — какие-то меры. Но обходить — это одно, а другое дело — надо снимать, потому что от этого страдает весь мир», — заявил Панкин журналистам.

Он отметил, что стремление АТЭС и других международных организаций к развитию и поддержке свободной торговли противоречит санкционная кампания, развязанная против России.

Панкин подчеркнул, что рестрикции вредят всему мировому сообществу из-за роста цен на продовольствие и энергоресурсы.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада привели к обратному эффекту и экономика РФ только растёт. Глава государства уточнил, что санкционные меры преследовали цель разрушить Россию изнутри, однако этого не произошло.

27 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что с 2014 года Россия успешно адаптировалась к западным санкциям. Он также подчеркнул, что РФ, лишившись возможности импортировать сельхозпродукцию с Запада, за несколько лет сама стала крупнейшим экспортёром продуктов питания.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим 5 сентября заявил, что Запад не представлял, что Россия будет сопротивляться его давлению и санкциям столь упорно и эффективно. Он подчеркнул, что у РФ есть твёрдая воля и великая история.

Российский предприниматель Алишер Усманов назвал вводимые Западом по политическим мотивам санкции в отношении бизнеса из России «колоссальной ошибкой». Бизнесмен отметил, что в данный момент западные страны добились парадоксально обратного заявленным целям результата от своего санкционного режима, который оказался более вреден для Европы, нежели для России.