Москва, 19 ноября, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Коррективы ядерной доктрины России практически сформулированы, но пока документально не оформлены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Корректировки практически сформулированы. По мере необходимости они будут формализованы», — пояснил ТАСС представитель Кремля.

В конце сентября обновить ядерную доктрину страны предложил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, обновлённая редакция ядерной доктрины предполагает, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Кроме того, нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету. Все уточнения по вопросу о возможном использовании ядерных сил глубоко выверены и соразмерны современным военным угрозам и рискам, подчёркивал Путин.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко 8 октября заявил, что Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы её противники не питали иллюзий насчёт готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми имеющимися средствами.

Использование ядерного оружия является крайней мерой обеспечения безопасности России, подчеркнул 29 октября Владимир Путин. Вместе с тем именно «ядерная триада» продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности России, позволяет решать задачи стратегического сдерживания и поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире. Также президент отметил, что важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы, поэтому Россия будет и дальше совершенствовать все их компоненты, ресурсы для этого имеются.