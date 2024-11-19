Москва, 19 ноября, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Власти Колумбии договорились с Россией о создании рабочей группы для анализа ситуации с наёмниками, которые участвовали в конфликте на Украине. Об этом сообщил журналистам глава МИД страны Луис Хильберто Мурильо.

ИА Регнум ВСУ, наёмники

По словам министра, тема наёмников обсуждалась с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Конечно, эта тема нас волнует. Мы обсуждали ситуацию с взятыми под стражу, и мы договорились с министром Лавровым создать рабочую группу для изучения этих дел», — цитирует Мурильо ТАСС.

Также колумбийский министр добавил, что власти не хотят, чтобы их соотечественники участвовали в вооружённых конфликтах в мире. В этой связи правительство Колумбии направило в парламент законопроект о ратификации международной конвенции о борьбе с вербовкой наёмников, чтобы остановить их участие в иностранных конфликтах.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России вынес постановления о привлечении к ответственности иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины.

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший киевскому режиму в СВО, 5 ноября рассказал о десятках латиноамериканских наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне украинской армии. По его словам, это наёмники из Южной и Центральной Америки, в том числе из Колумбии, Боливии и Мексики.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 23 октября сообщил, что с начала 2022 года на Украину в распоряжение ВСУ прибыли около 15 тыс. наёмников.