Москва, 5 ноября, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооружённым силам России в рамках специальной военной операции, рассказал о десятках латиноамериканских наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне украинской армии.

Виталий Белоусов/РИА Новости Дэниэл Мартиндейл

По его словам, это наёмники из Южной и Центральной Америки, приехавшие в том числе из Колумбии, Боливии и Мексики.

«Я могу сказать, что всего лишь пару месяцев назад в нашем городке было около 100 латиноамериканцев», ― уточнил в беседе с «РИА Новости» Мартиндейл.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября Штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что российские спецслужбы совместно с военными эвакуировали с территории, подконтрольной киевскому режиму, гражданина США, который помог ВС РФ подготовиться к штурму села Богоявленка на угледарском направлении.

В штабе также отметили, что американец в течение двух лет находился на подконтрольной киевскому режиму территории и передавал российской стороне информацию для нанесения высокоточных ударов и минимизации ущерба гражданской инфраструктуре и мирному населению.

2 октября Мартиндейл провёл пресс-конференцию в Москве. Он подчеркнул, что приехал по доброй воле. Американец рассказал, что хочет получить российское гражданство и не собирается возвращаться в США. Он с 2005 года считает правительство своей страны врагом. Решается вопрос о предоставлении ему политического убежища в России.

Пресс-секретарь президента Чехии Филип Платош 2 ноября сообщил, что глава государства Пётр Павел разрешил 66 гражданам страны вступить в Вооружённые силы Украины.

Российские военные 21 октября сообщили, что переброшенные украинским командованием для обороны города Часова Яра в ДНР наёмники из Латинской Америки попросили об эвакуации.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 23 октября сообщил, что с начала 2022 года на Украину в распоряжение ВСУ прибыли около 15 тыс. наёмников.