Москва, 23 октября, 2024, 05:09 — ИА Регнум. С начала 2022 года на Украину в распоряжение ВСУ прибыли около 15 тыс. наёмников. Такие данные озвучил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

Дипломат делает еженедельные доклады о преступлениях боевиков, основываясь на информации Минобороны РФ.

Из доклада следует, что с начала спецоперации на территорию Украины для участия в боевых действиях против российских военных прибыли около 15 тыс. наёмников из более 100 стран мира.

Установлено, что наёмники жестоко расправлялись как с российскими пленными, так и с мирным населением в Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, наёмники ВСУ, в числе которых грузины, канадцы, колумбийцы, немцы, поляки, причастны к пыткам мирного населения в курском приграничье, рассказал боец с позывным Артист.

Переброшенные украинским командованием для обороны города Часов Яр в ДНР наёмники из Латинской Америки попросили об эвакуации 21 октября. Радиопереговоры наёмников перехватили бойцы Южной группировки войск Вооружённых сил России. По их словам, среди иностранцев есть раненые, они жалуются на холод и усталость.