Москва, 19 ноября, 2024, 04:57 — ИА Регнум. В случае ударов ВСУ вглубь российской территории при помощи баллистических ракет ATACMS Североатлантический альянс формально окажется в состоянии войны с Россией, что не в интересах избранного президента США Дональда Трампа.Это может привести к отставкам в Вашингтоне, заявила 18 ноября экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

ИА Регнум Карин Кнайсль

«Что может произойти дальше в случае нанесения таких ударов по территории России? НАТО формально будет находиться в состоянии войны с Россией. Это не является приоритетом для нового президента США Трампа. Возможны беспорядки, отставки в американской иерархии», — написала Кнайсль в Telegram-канале.

Ранее Трамп уже заявлял, что планирует своего рода «чистку» в армии США в связи с неудачей в Афганистане в 2021 году, поэтому некоторые чиновники могут потерять должности, отметила экс-глава австрийского МИД.

По её словам, ЕС и США придётся искать выход из сложившейся ситуации. Будущий американский лидер может просто отказаться от участия в конфликте на Украине, оставив эту проблему Европе, считает Кнайсль.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.

Затем французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ франко-британских дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow.

Решение Байдена по снятию ограничений на применение Украиной дальнобойных американских ракет ATACMS для ударов вглубь России не станет переломным моментом украинского конфликта, уверен министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он считает, что такое решение принимается слишком поздно, оно действительно могло оказать влияние на развитие украинского конфликта, если бы было принято намного раньше.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 18 ноября заявил, что западным странам нужно отказаться от членства в НАТО после сообщений о разрешении США наносить удары вглубь территории РФ.

В этот же день руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер отказался говорить о реакции Вашингтона на возможный ответ Москвы при использовании ВСУ дальнобойных ракет для ударов по российской территории. Представитель Госдепа назвал такую ситуацию гипотетической и не стал делать никаких прогнозов о дальнейшем развитии конфликта. По словам Миллера, США продолжат адаптировать и изменять предоставляемые Украине вооружения в подходящее для этого время.