Киев, 19 ноября, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о продолжении наращивания в стране производства дальнобойных ракет.

ИА Регнум Зеленский, баллистическая ракета

По информации украинского Минобороны, «ракетная программа работает», намечены планы на 2025 год.

«Уже изготовлены первые 100 ракет. Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 «Нептун» с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях», — цитирует ведомство министра.

Умеров также отметил, что разрабатываются новые ракеты-дроны, в том числе «Паляница».

Как сообщало ИА Регнум, никакое «чудо-оружие», на которое молится глава киевского режима Владимир Зеленский, не изменит ход спецоперации России, заявила 18 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ответ России в случае использования ВСУ дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории будет адекватным и ощутимым. Использование Киевом дальнобойных ракет будет означать прямое участие в конфликте США и их сателлитов и изменит саму суть конфликта, подчеркнула Захарова.

12 ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на встрече 18–19 ноября главы МИД и минобороны стран Европейского союза обсудят предоставление помощи Киеву. Он отметил, что сценарий происходящего на мировой арене изменился из-за победы Дональда Трампа на выборах в США.