Украина не прекращает производство ракет на своей территории — Умеров
Глава Минобороны Умеров сообщил о наращивании производства ракет на Украине
Киев, 19 ноября, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о продолжении наращивания в стране производства дальнобойных ракет.
По информации украинского Минобороны, «ракетная программа работает», намечены планы на 2025 год.
«Уже изготовлены первые 100 ракет. Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 «Нептун» с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях», — цитирует ведомство министра.
Умеров также отметил, что разрабатываются новые ракеты-дроны, в том числе «Паляница».
Как сообщало ИА Регнум, никакое «чудо-оружие», на которое молится глава киевского режима Владимир Зеленский, не изменит ход спецоперации России, заявила 18 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ответ России в случае использования ВСУ дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории будет адекватным и ощутимым. Использование Киевом дальнобойных ракет будет означать прямое участие в конфликте США и их сателлитов и изменит саму суть конфликта, подчеркнула Захарова.
12 ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на встрече 18–19 ноября главы МИД и минобороны стран Европейского союза обсудят предоставление помощи Киеву. Он отметил, что сценарий происходящего на мировой арене изменился из-за победы Дональда Трампа на выборах в США.