Москва, 18 ноября, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Никакое «чудо-оружие», на которое молится глава киевского режима Владимир Зеленский, не изменит ход специальной военной операции России, заявила 18 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press/Attila Husejnow/Keystone Press Agency

Так она ответила на просьбу прокомментировать публикации западных СМИ о якобы данном уходящим президентом США Джозефом Байденом «разрешении» Киеву бить вглубь территории РФ дальнобойными ракетами ATACMS.

«На фоне поражений киевского режима его западные покровители делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против России гибридной войны, пытаясь добиться иллюзорной цели — «нанести Москве стратегическое поражение». Однако никакое «чудо-оружие», на которое молятся Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО», — сказала Захарова.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД также отметила, что ответ России в случае использования киевским режимом дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории будет адекватным и ощутимым. Использование Киевом дальнобойных ракет будет означать прямое участие в конфликте США и их сателлитов и изменит саму суть конфликта, подчеркнула Захарова.

17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Вслед за этим французская газета Le Figaro написала, что аналогичное решение приняли власти Франции и Великобритании.

Президент России Владимир Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией, подчеркнул президент. Он отметил, что Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

Ситуация пока остаётся в подвешенном состоянии, официального подтверждения решения Байдена нет, западные официальные лица держат паузу, очевидно, для того чтобы посмотреть на реакцию Москвы и принять решение, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров.