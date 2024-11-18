Москва, 19 ноября, 2024, 00:53 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции на Украине пять артиллеристов стали Героями России, 14 соединений и воинских частей получили почётное наименование «гвардейские», три — награждены орденами. Об этом сообщили в Минобороны РФ, напомнив, что 19 ноября отмечается День ракетных войск и артиллерии.

Mil.ru Звезда Героя России

«В ходе специальной военной операции ракетные войска и артиллерия играют важную роль в нанесении огневого поражения противнику, уничтожении его техники и живой силы, ведении контрбатарейной борьбы. Все эти задачи успешно решают наши ракетчики и артиллеристы, которые в непростых условиях обстановки действуют чётко и слаженно, проявляют стойкость и мужество», — подчеркнул в поздравлении министр обороны России Андрей Белоусов.

Глава оборонного ведомства особые слова благодарности адресовал коллективам оборонных предприятий, с честью решающих важнейшие задачи по обеспечению безопасности государства.

Отдельную признательность Белоусов выразил ветеранам, чьи опыт и чувство ответственности за судьбу страны служат примером для защитников Отечества.

Министр поздравил всех причастных с праздником, пожелав крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам спецоперации, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач. Торжественную церемонию провели в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка, где военнослужащие проходят лечение и реабилитацию после полученных ранений.

В августе Белоусов вручил военным «Золотые Звёзды» в Национальном центре управления обороной РФ. Он подчеркнул, что заслуги участников специальной военной операции по достоинству оценены главой государства. Своими ратными трудами и успехами военнослужащие способствуют достижению целей спецоперации, вносят весомый решающий вклад в укрепление обороноспособности РФ, добавил глава военного ведомства.