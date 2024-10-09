Москва, 9 октября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» проходящим лечение в госпитале участникам спецоперации, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач. Об этом 9 октября сообщили в Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Торжественная церемония прошла в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка, где военнослужащие проходят лечение и реабилитацию после полученных ранений», — уточнили в военном ведомстве.

Так, награды удостоился командир мотострелкового батальона ВС РФ майор Владимир Манохин. В Минобороны рассказали, что военному удалось сдержать наступление украинских войск в районе важного населённого пункта в Херсонской области, что позволило его батальону в течении недели удерживать занятые позиции.

Вместе с этим министр наградил командира противотанкового взвода капитана Максима Бахарева за оборону населённых пунктов в Запорожской области. Так, военному лично удалось уничтожить два танка и четыре БМП ВСУ. Кроме того, несмотря на ранения, Бахарев продолжил руководить обороной своих позиций, подчеркнули в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября Белоусов также вручал высшие государственные награды «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга. Тогда глава оборонного ведомства от лица президента России Владимира Путина и от себя лично поздравил солдат с высокими наградами и поблагодарил за образцовое выполнение должностных обязанностей. Из рук Белоусова военные также получили именное огнестрельное оружие.

Белоусов назвал военных истинной опорой страны и подчеркнул, что их поддерживают миллионы россиян.

В августе Белоусов вручил военным «Золотые Звёзды» в Национальном центре управления обороной РФ. Он подчеркнул, что заслуги участников специальной военной операции по достоинству оценены главой государства. Своими ратными трудами и успехами военнослужащие способствуют достижению целей спецоперации, вносят весомый решающий вклад в укрепление обороноспособности РФ, добавил глава военного ведомства.