Москва, 19 ноября, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Независимый французский аукционный дом Aguttes, продавший похищенный из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) подлинник указа Петра II, не намерен отменять заключённую сделку. Об этом «РИА Новости» заявили организаторы аукциона.

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Как пояснила директор отдела книг, рукописей и ценных документов в Aguttes Софи Перрин, офис по борьбе с торговлей культурными ценностями провёл в отношении аукционного дома расследование. Было сделано заключение, что оснований для отмены продажи лота нет. Дело закрыто, заверила Перрин.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября во Франции на аукционе продали пропавший из Российского государственного военно-исторического архива подлинник указа Петра II.

В описании лота отмечалось, что указ очень редкий, так как его автором является внук императора Петра Великого Пётр II, который правил недолго, так как умер в 14 лет.

Стартовая цена документа начиналась с 1–2 тыс. евро, по итогам торгов лот продали за 3120 евро (примерно 330 тыс. рублей).

Заместитель директора Российского государственного военно-исторического архива Василиса Денисова заметила, что документ «Указ императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта…» оказался муляжом. Когда документ подменили, пока неизвестно. В настоящий момент по факту кражи подлинника ведётся расследование.

Посольство России в Париже намерено добиваться возвращения в Россию подлинника указа.

Ранее в Москве обнаружили архив, который мог принадлежать писателю и журналисту Владимиру Гиляровскому. Материалы передал в департамент культурного наследия города один из историков Москвы. Архивы он приобрёл на книжном развале. Среди артефактов были найдены письма, адресованные Гиляровскому, визитки, записки, написанные его рукой, статьи, очерки и рецензии.