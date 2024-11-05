Париж, 5 ноября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Посольство России в Париже намерено добиваться возвращения в Россию подлинника указа императора Петра II, проданного с аукциона во Франции. Об этом 5 ноября сообщили в диппредставительстве.

Портрет Петра II, императора России (1727-1730)

Речь идёт об указе Петра II от 9 сентября 1727 года «Об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова».

«Посольство находится в контакте с французским аукционным домом Aguttes. Предпринимаем необходимые шаги, чтобы добиться аннулирования данной сделки и возвращения документа законному владельцу ― Российскому государственному военно-историческому архиву», ― процитировали «РИА Новости» представителя посольства.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября во Франции на аукционе продали пропавший из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) подлинник указа Петра II.

В описании лота на сайте аукционного дома Аguttes отмечается, что указ очень редкий, так как его автором является внук императора Петра Великого Пётр II, который правил недолго, так как умер рано, в 14 лет.

Стартовая цена документа начиналась с €1–2 тыс., по итогам торгов лот продали за €3120 (примерно 330 тыс. рублей).

Заместитель директора Российского государственного военно-исторического архива Василиса Денисова заметила, что документ об «Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта…» оказался муляжом. Когда документ подменили, пока неизвестно. В настоящий момент по факту кражи подлинника ведётся расследование.