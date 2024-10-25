Москва, 25 октября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. В Российском военно-историческом архиве подменили один из первых указов императора Петра II, подписанный им в 1727 году, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на информированный источник.

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Подмену обнаружила заместитель директора архива Василиса Денисова. «Указ императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова. 9 сентября 1727 г.» является муляжом, сказано в материале.

Кто и когда подменил документ, пока не известно. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, отметили также авторы.

Пётр II (внук Петра I, сын цесаревича Алексея) родился в 1715 году и вступил на престол в 1727-м. Тремя годами позднее он скончался от оспы.

Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре жители Москвы получили дополнительную возможность для поиска сведений о своих предках и составления генеалогического древа — их можно найти в столичном Главархиве, который в виртуальном музее «Москва ― с заботой об истории» опубликовал документы 1812 года.

Ранее в Москве обнаружили архив, который мог принадлежать писателю и журналисту Владимиру Гиляровскому. Материалы передал в департамент культурного наследия города один из историков Москвы. Архивы он приобрёл на книжном развале. Среди артефактов были найдены письма, адресованные Гиляровскому, визитки, записки, написанные его рукой, статьи, очерки и рецензии.