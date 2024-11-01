Париж, 1 ноября, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Во Франции на аукционе продали пропавший из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) подлинник указа Петра II. Информацию 31 октября опубликовал французский аукционный дом Аguttes.

Аукцион

В описании лота на сайте аукционного дома отмечается, что указ очень редкий, так как его автором является внук императора Петра Великого Пётр II, который правил недолго, так как умер рано, в 14 лет.

Стартовая цена документа начиналась с €1–2 тыс., по итогам торгов документ продали за €3120 (примерно 330 тыс. руб.).

Как сообщило издание «Известия», заместитель директора Российского военно-исторического архива Василиса Денисова заметила, что документ об «Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова. 9 сентября 1727 г.» оказался муляжом. Когда документ подменили, пока неизвестно.

В настоящий момент по факту кражи подлинника ведётся расследование.

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