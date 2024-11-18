Тель-Авив, Израиль, 18 ноября, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Прилетевшую из Ливана ракету перехватили средства противовоздушной обороны Израиля. В результате падения обломков на границе городов Рамат-Ган и Бней-Брак пострадали несколько человек, сообщила 18 ноября пресс-служба израильской полиции.

ИА Регнум Ливан, ракеты

«Падение ракетных обломков в районе Тель-Авива привело к тому, что несколько мирных жителей получили ранения, а также причинён ущерб», — заявили правоохранители.

Отмечалось, что полицейских задействовали для оцепления мест падения обломков и для помощи в эвакуации раненых.

По данным израильской полиции, обломки ракеты повредили автобус, затем произошло возгорание. Точное количество пострадавших не указывалось.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 16 ноября две осветительные ракеты упали во дворе резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Самого политика и его семьи в это время дома не было. В полиции назвали инцидент опасной эскалацией насилия. После этого арестовали троих подозреваемых, выпустивших две сигнальные ракеты по резиденции Нетаньяху.

Минимум 15 человек погибли в результате атаки ВВС Израиля 5 ноября по жилому дому в городе Барже в 30 километрах к югу от Бейрута. Уточнялось, что в результате удара ВВС Израиля ракеты попали по жилому дому, расположенному рядом со средней школой имени Камаля Джумблата, где находился временный пункт по расселению перемещённых лиц. В обоих зданиях проживали беженцы из южных районов страны. После ракетного удара начался пожар, который ликвидировали спасатели. Ранения различной степени тяжести получили десятки людей.