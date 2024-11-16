Тель-Авив, Израиль, 17 ноября, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Две осветительных ракеты упали во дворе резиденции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Об этом 16 ноября сообщила газета Times of Israel со ссылкой на данные полиции и сил Общей безопасности Израиля (ШАБАК).

Иван Шилов ИА Регнум Биньямин Нетаньяху

Уточняется, что два запуска осветительных ракет зафиксированы в 19:30 по местному времени (20:30 мск) в направлении резиденции премьера Израиля.

«Два осветительных снаряда, выпущенных по частной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии, упали во дворе виллы. Ущерба причинено не было. Глава правительства и члены его семьи в момент инцидента дома не находились», — отмечается в совместном сообщении полиции и ШАБАК.

Полиция и силы Общей безопасности Израиля начали совместное расследование обстоятельств инцидента. Поясняется, что речь идет о серьёзном происшествии, который расценивается как опасная эскалация, поэтому будут приняты все меры для розыска виновных.

Ранее ИА Регнум сообщало, что артиллерийский снаряд попал в штаб-квартиру Временных силы ООН в Ливане (ВСООНЛ). Снаряд не взорвался, никто из миротворцев ООН не пострадал. Территорию в районе штаб-квартиры ВСООНЛ оперативно оцепили итальянские специалисты по обезвреживанию бомб и провели контролируемый подрыв снаряда.