Тель-Авив, Израиль, 17 ноября, 2024, 10:57 — ИА Регнум. В Израиле задержали трёх человек, выпустивших две сигнальные ракеты по резиденции премьера страны Биньямина Нетаньяху в Кесарии. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщило издание Times of Israel.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

«Рано утром в воскресенье были арестованы три человека после того, как две сигнальные ракеты были выпущены в сторону частной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии и упали во двор», — пишет издание.

Инцидент произошёл накануне вечером. Выпущенные подозреваемыми сигнальные ракеты упали в саду резиденции. Самого Нетаньяху и его семьи в это время дома не было. В полиции назвали инцидент опасной эскалацией насилия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что артиллерийский снаряд попал в штаб-квартиру Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Снаряд не взорвался, никто из миротворцев ООН не пострадал. Итальянские специалисты по обезвреживанию бомб оперативно оцепили территорию в районе штаб-квартиры ВСООНЛ и провели контролируемый подрыв снаряда.