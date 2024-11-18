Сухум, 18 ноября, 2024, 20:55 — ИА Регнум. В минобороны Абхазии начались переговоры властей с представителями оппозиции, сообщил 18 ноября портал «Республика» в Telegram-канале.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Переговоры начались», — сказано в публикации.

Отмечается, что оппозицию на переговорах представляют руководитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа, депутат парламента республики Кан Кварчия и председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинб.

Позже в инфоцентре президента Абхазии Аслана Бжании сообщили, что представители власти и оппозиции в Абхазии взяли паузу в переговорах.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября Бжания поручил членам Совета безопасности республики принять меры по предотвращению противоправных действий внутри страны.

Протесты в Абхазии начались 15 ноября. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступали против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с РФ, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требовали отставки президента.

Бжания, в свою очередь, назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения. Он также отметил, что не хочет подавлять волнения силовым путём, но и власть отдавать не будет.

18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что двусторонние отношения РФ и Абхазии являются важным приоритетом российской политики, поэтому Кремль выступает за скорейшую нормализацию ситуации в республике.