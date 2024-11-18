Москва, 18 ноября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Двусторонние отношения России и Абхазии являются важным приоритетом российской политики, поэтому Кремль выступает за скорейшую нормализацию ситуации в республике, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Илья Питалев

«Двусторонние отношения с Абхазией — это очень важный приоритет нашей внешней политики. Мы выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в республике и хотели бы, чтобы эта ситуация оставалась в абсолютно конституционном русле», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в Абхазии начались протесты. Протестующие сторонники оппозиции 15 ноября прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их.

Они выступают против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с РФ, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требуют отставки президента.

Президент Абхазии Аслан Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения. Он также подчеркнул, что не хочет подавлять волнения силовым путём, но и власть отдавать не будет.