Орел, 7 ноября, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, назначенный на пост 5 октября, дебютировал в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации по итогам октября 2017 года на 60 месте — эксперты отнесли его к губернаторам со «средним влиянием».

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Андрей Клычков, до последнего времени работавший депутатом в Московской городской думы, был неожиданно назначен врио губернатора Орловской области 5 октября — после того как с пост был уволен за два года до истечения срока полномочий коллега Клычкова по КПРФ Вадим Потомский. Регион Клычкову достался крайне сложный, и, возможно, именно с этим фактором связано столь невысокое его положение в рейтинге.

По мнению экспертов, «многие наблюдатели пока сомневаются в его лоббистских возможностях и ожидают внутриэлитных конфликтов в регионе после его назначения».

Как заявлял ранее генеральный директор АПЭК, член Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов, Клычков «столкнется с различными проблемами — это и группа Строева, и местные бизнес-интересы, это и Иконников (Василий Иконников, глава регионального обкома КПРФ — прим. ИА REGNUM ) и местное отделение компартии». Причем, по мнению эксперта, новый руководитель региона будет в гораздо более высокой степени зависим от КПРФ — а также от поддержки и лоббистских возможностей федерального руководства партии.

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Именно внутриэлитные конфликты стали в свое время одной из причин отставки с поста губернатора Александра Козлова, который сменил в 2009 году «несменяемого» Егора Строева, но так и не смог стать «своим» для региона. Достижения пришедшего в 2014 году в регион Вадима Потомского в этом смысле также невелики: он не сумел найти общий язык даже с местным отделением КПРФ. Результат — раскол в партии, падение рейтингов КПРФ в регионе, что наглядно продемонстрировали результаты выборов в горсовет Орла, а затем и в Орловский облсовет.

Немало у региона и экономических проблем: это высокая закредитованность, тяжелая ситуация в промышленности, слабые успехи — для региона Центрального Черноземья — в сельском хозяйстве.

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Сам Клычков пока занимается тем, что изучает ситуацию в регионе — судя по информации его пресс-службы, он активно ездит по районам, встречается не только с чиновниками, но и с жителями. Резких движений в части кадровой политики пока тоже не делает: пока в отставку были отправлены приглашенные когда-то Потомским заместитель председателя правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига и руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области Андрей Синягов.