Минск, 16 августа, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 лиц, которые были осуждены за преступления протестной направленность. Об этом сообщает близкий к окружению белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Михаил Метцель/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Президент 16 августа подписал указ о помиловании 30 лиц, осуждённых за преступления протестной направленности. В числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьёзные заболевания. Есть лица пенсионного возраста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все помилованные лица ранее признали вину и раскаялись в содеянном, взяв обязательство соблюдать законопослушный образ жизни.

Вместе с этим в сообщении говорится, что контролировать исполнение обязательств поручено МВД Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, до этого Лукашенко пообещал амнистировать часть участников протестов 2020 года. Он заявлял, что среди осуждëнных по протестным делам есть самые разные люди, в том числе те, кто совершил незначительные преступления.

По данным правоохранительных органов Белоруссии, с августа 2020 года по начало февраля 2022-го за участие в протестах были осуждены по уголовным делам 1832 человека.