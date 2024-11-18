Москва, 18 ноября, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Возможное решение США «разрешить» ВСУ удары ракетами ATACMS вглубь России ведёт к эскалации конфликта и не может быть поддержано, заявил 18 ноября посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник.

army.mil

Белоруссия всегда выступала за мир, подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.

«Ни один здравомыслящий человек не может поддерживать решение, которое направлено на эскалацию этого конфликта. Те решения, которые, я надеюсь, в конечном счёте не будут приняты, не могут быть поддержаны никем, кто в здравом рассудке. Безусловно, это негативный фактор, который не несёт мир», — сказал Рогожник.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что уходящий президент США Джозеф Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Вслед за этим французская газета Le Figaro написала, что аналогичное решение приняли власти Франции и Великобритании.

Президент России Владимир Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией, подчеркнул президент. Он отметил, что Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

Ситуация пока остаётся в подвешенном состоянии, официального подтверждения решения Байдена нет, западные официальные лица держат паузу, очевидно, для того, чтобы посмотреть на реакцию Москвы и принять решение, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров.