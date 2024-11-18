Москва, 18 ноября, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Если США действительно приняли решение «разрешить» Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России, это означает выход конфликта на качественно новый виток напряжённости, заявил 18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

Такое решение, если оно принято, означает и качественно новый уровень вовлечённости США в конфликт, сказал Песков журналистам.

«Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряжённости и качественно новая ситуация с точки зрения вовлечённости Соединенных Штатов в этот конфликт», — заявил пресс-секретарь президента.

Владимир Путин ранее публично озвучил позицию Москвы по данному вопросу, и коллективный Запад считал эти сигналы, добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что уходящий президент США Джозеф Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Вслед за этим французская газета Le Figaro написала, что аналогичное решение приняли власти Франции и Великобритании.

Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией, подчеркнул президент. Он отметил, что Россия будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

Демократы в США отошли от шока из-за болезненного поражения на выборах и начинают всё активнее саботировать транзит власти с передачей управленческих полномочий новой команде Дональда Трампа — именно в этом контексте и стоит рассматривать метания в Белом доме вокруг предоставления права Украине бить дальнобойными ракетами вглубь территории России, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков.