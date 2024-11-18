Анкара, 18 ноября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Урегулированию конфликта на Украине будут посвящены встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии. Анкара хочет добиться устойчивого прекращения огня, сообщил 18 ноября турецкий дипломатический источник, комментируя публикации в СМИ о мирных инициативах турецкого лидера.

Rafiq Maqbool/AP/TASS Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эрдоган намерен представить в Бразилии предложения по заморозке конфликта. Они включают остановку боевых действий на существующей линии фронта, создание демилитаризованной зоны в восточной части Донбасса с размещением здесь «международных войск», а также военные поставки Украине в обмен на отказ от вступления в НАТО.

«Тема урегулирования на Украине входит в основную повестку переговоров президента Турции с мировыми лидерами на всех международных площадках, в том числе и на G20 в Бразилии», — сказал дипломат «РИА Новости».

Он подчеркнул, что урегулирование конфликта — приоритетное направление в турецкой внешней политике. Главная задача — остановить кровопролитие и добиться устойчивого прекращения огня.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля Эрдоган заявил, что Турция на саммите НАТО в Вашингтоне предложила вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и взять за основу для переговоров стамбульский процесс. По его словам, Турция поддерживает отношения как с российской, так и с украинской стороной.

Ранее турецкий президент отмечал, что Анкара не будет участвовать в конфликте на Украине, а продолжит придерживаться позиции исключительно в пользу мира.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил о готовности Москвы возобновить переговоры с Киевом при выполнении украинской стороной ряда условий. Основными он назвал полный вывод ВСУ с территорий новых российских регионов и отказ Украины от вступления в НАТО. После вторжения украинских войск в Курскую область Путин подчеркнул, что переговоры с киевским режимом, который атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру, невозможны.