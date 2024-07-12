Анкара, 12 июля, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Турция на саммите НАТО в Вашингтоне предложила вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, взять за основу для переговоров стамбульский процесс. Об этом в пятницу, 12 июля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

«Я обратил внимание на необходимость вернуться к дипломатии и подготовить основу для переговоров без дальнейшего кровопролития», — приводит его слова «Комсомольская правда».

В качестве основы для переговоров рассматривается возможность продолжения стамбульского процесса. Как указал Эрдоган, Турция поддерживает отношения как с российской, так и с украинской стороной, придерживаясь взвешенной позиции.

На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне президент Турции также заявил, что надеется на возобновление зерновой сделки, действовавшей с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года, когда Россия вышла из договорённостей, поскольку ни одной из её требований в рамках инициативы не было выполнено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Эрдогана, подчеркнул, что российская сторона открыта к диалогу, однако подобные вопросы необходимо рассматривать в комплексе без отрыва от контекста.

Как передавало ИА Регнум, ранее Эрдоган в интервью изданию Newsweek заявил, что Турция не будет участвовать в конфликте Украины, а продолжит придерживаться позиции исключительно в пользу мира. Он также добавил, что Анкара ведёт диалог с обеими сторонами, пытаясь приблизить их к миру.

В июне президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, официально отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России.