Донецк, 16 ноября, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Киевский режим за прошедшие сутки 32 раза обстрелял территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«Тридцать два факта вооруженных атак ВФУ зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», — говорится в Telegram-канале представительства.

Так, 31 обстрел был зафиксирован на горловском направлении. Один обстрел — на ясиноватском направлении.

По данным представительства в СЦКК, украинские войска выпустили 85 боеприпасов, в результате чего пострадали как минимум пять мирных жителей.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 13 ноября сообщил о повреждении шести домов в Шебекино в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. По данным губернатора, на территории одного домовладения в результате атаки пострадала газовая труба. Утечка газа была устранена. Помимо этого, при обстреле пострадала линия электропередачи.

10 ноября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что пять жителей города Горловки — женщина и четверо мужчин — получили ранения в результате обстрелов со строны ВСУ. Украинская армия применила реактивную и ствольную артиллерию.